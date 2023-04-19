Понсе считает, что Дзюба мог бы заиграть в Италии

Футболист «Акрона» Андрес Понсе считает, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба мог бы заиграть в чемпионате Италии.

Напомним, что венесуэльский нападающий ранее выступал за «Сампдорию», в составе которой провёл в общей сложности одну игру.

«Есть, например, Дзюба — большой игрок для России. Но тут всё те же вопросы с адаптацией. Нужно быть ментально готовым к тому, чтобы заиграть в Италии», — цитирует Понсе Sport24.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» восемь матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Отметим, что ранее российский нападающий не сумел закрепиться в турецком клубе «Адана Демирспор», покинув команду спустя пять матчей в её составе.