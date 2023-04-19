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Понсе считает, что Дзюба мог бы заиграть в Италии

19 Апреля 2023 • 10:17 Комментировать
ЦСКА Москва
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Локомотив Москва
23.04 19:30

Футболист «Акрона» Андрес Понсе считает, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба мог бы заиграть в чемпионате Италии.

Напомним, что венесуэльский нападающий ранее выступал за «Сампдорию», в составе которой провёл в общей сложности одну игру.

«Есть, например, Дзюба — большой игрок для России. Но тут всё те же вопросы с адаптацией. Нужно быть ментально готовым к тому, чтобы заиграть в Италии», — цитирует Понсе Sport24.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» восемь матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Отметим, что ранее российский нападающий не сумел закрепиться в турецком клубе «Адана Демирспор», покинув команду спустя пять матчей в её составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Андрес Понсе Акрон
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