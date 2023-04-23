«РПЛ деградирует»: Орлов рассказал, сколько ещё лет может играть Дзюба

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы Артёма Дзюбы в российском футболе.

Напомним, что в феврале Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». С тех пор 34-летний форвард провёл в Премьер-лиге шесть матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативных паса.

«Российский футбол, к сожалению, деградирует, поэтому Дзюба может ещё лет пять поиграть», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В воскресенье вечером «Локомотив» проведёт гостевой матч чемпионата России против ЦСКА. Футболисты услышат стартовый свисток в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.