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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов назвал фаворита в дерби «Локомотива» и ЦСКА

21 Апреля 2023 • 00:09 Комментировать
ЦСКА Москва
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Локомотив Москва
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23.04 19:30

Бывший российский нападающий Руслан Пименов поразмыслил над фаворитом одного из самых интригующих матчей 24 тура РПЛ. В нём, напомним, друг с другом встретятся два московских клуба, набравших отличный ход – «Локомотив» и ЦСКА.

«Сложно сказать, как завершится эта встреча, но, мне кажется, «красно‑зелёные» - фавориты. Сейчас именно «Локомотив» сейчас лучше готов с физической точки зрения, так как на неделе армейцы играли в Кубке России», - рассказал Пименов «Матч ТВ», добавив, что в кубковой игре с «Уралом» ЦСКА выглядел тяжело.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Локомотив» - десятый.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Руслан Пименов
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ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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