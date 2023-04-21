Пименов назвал фаворита в дерби «Локомотива» и ЦСКА

Бывший российский нападающий Руслан Пименов поразмыслил над фаворитом одного из самых интригующих матчей 24 тура РПЛ. В нём, напомним, друг с другом встретятся два московских клуба, набравших отличный ход – «Локомотив» и ЦСКА.

«Сложно сказать, как завершится эта встреча, но, мне кажется, «красно‑зелёные» - фавориты. Сейчас именно «Локомотив» сейчас лучше готов с физической точки зрения, так как на неделе армейцы играли в Кубке России», - рассказал Пименов «Матч ТВ», добавив, что в кубковой игре с «Уралом» ЦСКА выглядел тяжело.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Локомотив» - десятый.