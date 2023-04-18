Генич считает ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место РПЛ

Известный комментатор Константин Генич назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место по итогам текущего розыгрыша РПЛ.

«ЦСКА хорошо накатывает. Я бы их обозначил, как главного претендента на второе место. «Спартак» сейчас себя не по-взрослому ведёт. Моя тройка призёров – «Зенит», ЦСКА, «Спартак», — цитирует Генича «Матч ТВ».

После 23 туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от третьего «Спартака» на одно очко, а от второго «Ростова» — на два. Первым же идёт действующий чемпион страны «Зенит», оторвавший от южан на девять баллов. До конца турнира командам осталось провести по семь матчей.