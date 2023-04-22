Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА - «Локомотив».

- Для вас матч тура это противостояние ЦСКА и «Локомотива» или «Зенита» и «Динамо»?

- В обеих играх есть хорошая интрига, сложно выделить какую-то из них. Буду смотреть обе!

- Вы ждёте, что ЦСКА продлит свою победную серию, одержав верх в игре с «Локо»?

- ЦСКА борется за второе место, команде обязательно нужны очки. Конечно, команды серьёзно настраиваются друг на друга, самоотдача будет нешуточной. У обоих коллективов ладится игра в последнее время.

- Предположим, Дзюба забьёт ЦСКА, достаточно принципиальной для него команде. Это будет означать, что его точно надо сохранять на следующий сезон?

- Дзюба нужен для атмосферы в команде. Он может ещё года два играть на высоком уровне, но ему нужна мотивация. Дело руководителей клуба – создать её.

- А в чём феномен Дзюбы? Он поиграл за противоборствующие клубы, но при этом в новых командах он быстро приживается.

- Он даёт результат – за это его начинают любить болельщики. Везде, куда он приходит, он приносит результат, поэтому он заслуживает хорошее отношение. Он габаритный форвард, ему не так уж нужна скорость. С его уровнем опыта и мастерства он реализует один из трёх таких моментов – вот и всё.

- То есть, дело в статистике, а не в характере?

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- Да. Повторюсь, тут во многом вопрос в мотивации. В Европе футболистам никогда не дают большие зарплаты. Их оклад в основном складывается из их результативных действий и прочего. У нас совсем другая ситуация.

- А в чём мотивация 34-летнего Дзюба? Он уже всем показал свой уровень профессионализма.

- Он хочет быть на первых ролях и понимает, что ему осталось выступать пару лет. Теперь ему надо хорошо подзаработать и оставить хороший след. Есть ещё пару рекордов, которые он не поставил.