Агент Баринова отреагировал на информацию о возможном продлении контракта с «Локомотивом» на три года

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию о том, что 26-летний футболист близок к продлению контракта с московским клубом.

Ранее о возможной сделке сообщал «Спорт-Экспресс». По информации источника, новое соглашение Баринова с «Локомотивом» будет рассчитано на три года.

«Продление контракта на три года? Это домыслы, чьи-то разговоры. Не комментирую», — приводит слова Банатина Sport24.

Действующий контракт Баринова с московским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «железнодорожников» 28 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.