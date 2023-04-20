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Агент Баринова отреагировал на информацию о возможном продлении контракта с «Локомотивом» на три года

20 Апреля 2023 • 14:18 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
23.04 19:30

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию о том, что 26-летний футболист близок к продлению контракта с московским клубом.

Ранее о возможной сделке сообщал «Спорт-Экспресс». По информации источника, новое соглашение Баринова с «Локомотивом» будет рассчитано на три года.

«Продление контракта на три года? Это домыслы, чьи-то разговоры. Не комментирую», — приводит слова Банатина Sport24.

Действующий контракт Баринова с московским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «железнодорожников» 28 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов Павел Банатин
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ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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