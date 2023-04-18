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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обляков рассказал, за счёт чего «Ростов» пытался победить «Зенит»

18 Апреля 2023 • 12:03 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
23.04 19:30

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ, в котором «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

Футболист отметил, что ему были понятны действия игроков «Ростова», так как он работал с наставником южан Валерием Карпиным в национальной сборной.

«За счёт чего «Ростов» собирался побеждать «Зенит»? За счёт прессинга, командной работы. Первый тайм остался за ростовчанами», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

После 23 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Ростов» на девять очков. ЦСКА идёт четвёртым, отставая от «сине-бело-голубых» на 11 баллов.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Ростов Иван Обляков
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