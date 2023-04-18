Обляков рассказал, за счёт чего «Ростов» пытался победить «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ, в котором «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

Футболист отметил, что ему были понятны действия игроков «Ростова», так как он работал с наставником южан Валерием Карпиным в национальной сборной.

«За счёт чего «Ростов» собирался побеждать «Зенит»? За счёт прессинга, командной работы. Первый тайм остался за ростовчанами», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

После 23 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Ростов» на девять очков. ЦСКА идёт четвёртым, отставая от «сине-бело-голубых» на 11 баллов.