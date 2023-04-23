Федотов: «Не были в курсе, может Дивеев продолжать игру или нет»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (1:1) дал оценку игре молодых футболистов.

- Вам не показалось, что у Дивеева в концовке была травма? Он хромал периодически, стоило ли его поменять перед этим голом?

- Мы же не были в курсе, может он продолжать игру или не может. Здесь от него никаких сигналов не поступало, поэтому он продолжал игру. Мы видели, что он пошел вперед, когда в этом была необходимость.

- На прошлой пресс-конференции вы говорили, что, может быть, стоит больше доверять молодым. Вы сегодня это сделали и выпустили их во втором тайме в нужный момент. Оправдал ли себя выход Ермакова и Глебова?

- У мальчиков все впереди. Была возможность, мы же находимся в тренировочном процессе. Они этот шанс получают. Мы говорим, что Глебов вышел, заменив Гайича, который бессменно везет этот груз. Тоже нужна была передышка, плюс полученная желтая карточка. Были, я думаю, хорошие моменты, где он мог сыграть поточнее, отдать под гол. Здесь это опыт.