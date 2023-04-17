Давидс — об успешных выступлениях Дзюбы: «Уверяю, что дело вовсе не в слабом уровне РПЛ»

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс высказался о выступлениях нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

Напомним, что 34-летний Дзюба присоединился к московской команде 8 февраля. С тех пор он успел провести восемь матчей, забить шесть голов и отдать четыре результативные передачи. По мнению Давидса, Дзюба попал в свою команду.

«Всё сошлось — он попал в молодую команду, юные футболисты передают ему свой задор, он им — свой опыт. Его приход дал большую разницу в атакующей линии. И уверяю, что дело вовсе не в слабом уровне Российской премьер-лиги. И нужно, конечно, отдать должное главному тренеру, который понимает, как использовать Артёма», — приводит слова Давидса «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Локомотив» расположился на 10-м месте турнирной таблицы, набрав 28 очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 23 апреля против ЦСКА. Начало — в 19:30 по московскому времени.