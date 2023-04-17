Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Давидс — об успешных выступлениях Дзюбы: «Уверяю, что дело вовсе не в слабом уровне РПЛ»

17 Апреля 2023 • 13:13 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
23.04 19:30

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс высказался о выступлениях нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

Напомним, что 34-летний Дзюба присоединился к московской команде 8 февраля. С тех пор он успел провести восемь матчей, забить шесть голов и отдать четыре результативные передачи. По мнению Давидса, Дзюба попал в свою команду.

«Всё сошлось — он попал в молодую команду, юные футболисты передают ему свой задор, он им — свой опыт. Его приход дал большую разницу в атакующей линии. И уверяю, что дело вовсе не в слабом уровне Российской премьер-лиги. И нужно, конечно, отдать должное главному тренеру, который понимает, как использовать Артёма», — приводит слова Давидса «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Локомотив» расположился на 10-м месте турнирной таблицы, набрав 28 очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 23 апреля против ЦСКА. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Фадлу Давидс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Апреля
14:38 · Россия. Премьер-лига
Канищев: «Ростов» находится на втором месте не по заслугам»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Бушманов считает, что «Спартак» может стать вторым в РПЛ
14:29 · Россия. Премьер-лига
В «Ференцвароше» прокомментировали слухи об интересе к Вере
14:25 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Зенит» титул уже точно не упустит»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «С чемпионством уже всё понятно»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Хусаинов считает, что Клотета нужно дисквалифицировать
14:11 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Ростов» играл на равных с «Зенитом»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Романцев рассказал о задачах комитета ветеранов «Спартака»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Ростов» мешал «Зениту» играть в футбол
13:49 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» сообщил, что у Ганчаренко огромнейший кредит доверия
13:37 · Россия. Премьер-лига
Газинский больше не сыграет в этом сезоне
13:36 · Россия. Премьер-лига
Силкин — о Йокановиче: «Мне кажется, он не может правильно расставить футболистов на поле»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Торпедо» Ботнарь: «Судьи убивали и нас, и «Спартак»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Давидс: «Я открыт для возвращения в Россию»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Семшов прокомментировал ничью в матче «Ростов» - «Зенит»
Все новости
Рекомендуем