Гуренко оценил возможность продления контракта Дзюбы с «Локомотивом»

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко оценил перспективы Артёма Дзюбы в футболке «железнодорожников».

«Мне кажется, что контракт может быть на два года. Дзюба находится в хороших кондициях, нет лишнего веса. Главное, чтобы у него осталась та же мотивация. Это добротный футболист, который поможет», — заявил экс-защитник московского клуба в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Дзюба способен выступать на высоком уровне ещё несколько лет при своей нынешней физической форме. Гуренко также отметил, что считает экс-капитана сборной одним из лучших игроков в штрафной площади.

Напомним, что Артём Дзюба присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента в феврале текущего года. В составе «железнодорожников» нападающий провёл восемь матчей, забив шесть голов при четырёх ассистах.