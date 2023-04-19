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Гуренко оценил возможность продления контракта Дзюбы с «Локомотивом»

19 Апреля 2023 • 17:13 Комментировать
ЦСКА Москва
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Локомотив Москва
23.04 19:30

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко оценил перспективы Артёма Дзюбы в футболке «железнодорожников».

«Мне кажется, что контракт может быть на два года. Дзюба находится в хороших кондициях, нет лишнего веса. Главное, чтобы у него осталась та же мотивация. Это добротный футболист, который поможет», — заявил экс-защитник московского клуба в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Дзюба способен выступать на высоком уровне ещё несколько лет при своей нынешней физической форме. Гуренко также отметил, что считает экс-капитана сборной одним из лучших игроков в штрафной площади.

Напомним, что Артём Дзюба присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента в феврале текущего года. В составе «железнодорожников» нападающий провёл восемь матчей, забив шесть голов при четырёх ассистах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко Артём Дзюба
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