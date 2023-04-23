Шишкин признался, что ожидает обилие голов в дерби ЦСКА – «Локомотив»

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался в преддверии столичного дерби ЦСКА – «Локомотив».

«Стоит ждать игры с обилием моментов и голов. Хотелось бы так. Потому что обе команды в последних матчах забивают немало», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что ЦСКА может больше сыграть на результат, ведь они ведут борьбу за призовые места, а у «Локомотива» нет никакого давления, поэтому команда будет играть в свой футбол.

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом» состоится сегодня, 23 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.