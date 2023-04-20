Московский «Локомотив» близок к продлению соглашения с полузащитником и капитаном столичного клуба Дмитрием Бариновым.

По данным «Спорт-Экспресса», новый контракт будет рассчитан на три года.

26-летний футболист выступает за «железнодорожников» с 2016 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах игрока заинтересованы турецкие клубы.

В текущем сезоне Баринов принял участие в 28 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнерам по команде.