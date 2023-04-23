Травма Пиняева и удаление Митая не сломили: «Локомотив» больше часа отыграл в меньшинстве, но спас ничью в дерби с ЦСКА

Московские ЦСКА и «Локомотив» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Встреча 24-го тура РПЛ состоялась 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».

На дерби две лучшие команды Москвы прямо сейчас выставили главные силы. Федотов продолжает мариновать в запасе Карраскаля, доверяя атакующие действия дуэту Чалов – Заболотный и Облякову с Мединой. Галактионов без зазрения совести оставляет в резерве Жемалетдинова, Миранчука и восстановившегося Изидора, потому что в атаке у него разрывают Дзюба, Глушенков, Камано и Пиняев.

Как раз главный проспект «Локомотива» и начал матч шикарным разгоном. Получил Пиняев передачу вразрез от Щетинина, влетел в штрафную площадь и в падении пробил. Мяч слегка задел ногу Роши и врезался в ближнюю штангу. Звонкий момент «Локомотива», однако больше взбодрил ЦСКА. Иван Обляков проверил реакцию Лантратова плотным ударом метров с 25. Илья отвёл мяч в сторону, заработав угловой удар для ЦСКА.

С этого корнера тоже пришла опасность: после навеса Медины, удара Дивеева и серии рикошетов мяч заметался по вратарской площади, но решающего удара не последовало. Зато удар случился после навеса Облякова – Чалов до мяча не дотянулся, зато освободил внимание от Заболотного. Антон на дальнем углу вратарской первым касанием обработал, а вторым пробил в «домик» Щетинину и дальнюю «шестёрку» - 1:0.

Мог Заболотный и дубль оформить, вновь пробив после передачи Облякова. В ближний пытался просунуть мяч Антон, но там надёжно всё перекрыл Лантратов. И пока Илья тянул «Локо» из болота, Митай уверенно вёл туда свою команду. На 20-й минуте Марио вынужденно заменил травмировавшегося Сергея Пиняева, на 31-й получил первую жёлтую карточку, а в конце первого тайма вновь свалил Ивана Облякова и накопил на удаление.

Однако реализовать численное преимущество «армейцы» никак не могли. Да, больше атаковали. Да, часто угрожали воротам, но в завершающей стадии зияли проблемы. Чалов на 11-метровую отметку набежал после прострела Облякова, но ударил как-то слишком слабо. Лантратов намертво взял мяч. Затем похожий финт повторил Заболотный. После передачи Мендеса пальнул он из-под защитника, но опять Лантратов надёжен на линии.

Мог уберечь ЦСКА от нервной концовки Карраскаль, который через минуту после выхода на замену получил в своё распоряжение выход один на один. С угла вратарской площади пытался он прошить Лантратова насквозь, но Илья и тут отвёл угрозу. Так и не сумел ЦСКА забить второй мяч «Локомотиву», больше часа страдавшему в меньшинстве, и за три минуты до конца основного времени поплатился. Баринов на ближней штанге выиграл верх и продлил подачу от угла поля, а Изидор на дальнем углу завершил чётким ударом из убойной позиции – 1:1.

Такая расплата за расточительность. ЦСКА упустил победу в дерби, хотя «Локомотив» больше часа играл в меньшинстве.