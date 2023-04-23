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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Травма Пиняева и удаление Митая не сломили: «Локомотив» больше часа отыграл в меньшинстве, но спас ничью в дерби с ЦСКА

23 Апреля 2023 • 21:29 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

Московские ЦСКА и «Локомотив» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Встреча 24-го тура РПЛ состоялась 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена».

Протокол игры  
ЦСКА Москва1:1Локомотив Москва
(1:0) Заболотный Антон22'  
  87'Изидор Вильсон (1:1)
Акинфеев ИгорьНабабкин КириллДивеев ИгорьВиллиан РошаГайич Милан III  61' 67' (Ермаков Никита ( 67') Зделар Саша  33' 46' (Кучаев Константин ( 46'  86') Мендес ВикторОбляков Иван  11' 77' (Карраскаль Хорхе ( 77') Медина ХесусЗаболотный Антон  82' 84' (Мухин Максим ( 84') Чалов Фёдор
Запасные: Агапов ИльяЛукин МатвейЩенников ГеоргийТороп Владислав
Лантратов ИльяНенахов МаксимМагкеев СтаниславПогостнов ЕгорТикнизян НаирЩетинин Михаил 46' (Марадишвили Константин ( 46'  90') Баринов ДмитрийКамано Франсуа 61' (Жемалетдинов Рифат ( 61') Глушенков Максим 77' (Миранчук Антон ( 77') Пиняев Сергей 20' (Митай Марио ( 20'  31'  40') Дзюба Артём  45' 77' (Изидор Вильсон ( 77'  79')
Запасные: Куликов ДаниилСмольников ИгорьМитров ТимофейРаков ВадимИгнатьев ИванЖивоглядов ДмитрийХудяков Даниил
23 апреля. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

На дерби две лучшие команды Москвы прямо сейчас выставили главные силы. Федотов продолжает мариновать в запасе Карраскаля, доверяя атакующие действия дуэту Чалов – Заболотный и Облякову с Мединой. Галактионов без зазрения совести оставляет в резерве Жемалетдинова, Миранчука и восстановившегося Изидора, потому что в атаке у него разрывают Дзюба, Глушенков, Камано и Пиняев.

Как раз главный проспект «Локомотива» и начал матч шикарным разгоном. Получил Пиняев передачу вразрез от Щетинина, влетел в штрафную площадь и в падении пробил. Мяч слегка задел ногу Роши и врезался в ближнюю штангу. Звонкий момент «Локомотива», однако больше взбодрил ЦСКА. Иван Обляков проверил реакцию Лантратова плотным ударом метров с 25. Илья отвёл мяч в сторону, заработав угловой удар для ЦСКА.

С этого корнера тоже пришла опасность: после навеса Медины, удара Дивеева и серии рикошетов мяч заметался по вратарской площади, но решающего удара не последовало. Зато удар случился после навеса Облякова – Чалов до мяча не дотянулся, зато освободил внимание от Заболотного. Антон на дальнем углу вратарской первым касанием обработал, а вторым пробил в «домик» Щетинину и дальнюю «шестёрку» - 1:0.

Мог Заболотный и дубль оформить, вновь пробив после передачи Облякова. В ближний пытался просунуть мяч Антон, но там надёжно всё перекрыл Лантратов. И пока Илья тянул «Локо» из болота, Митай уверенно вёл туда свою команду. На 20-й минуте Марио вынужденно заменил травмировавшегося Сергея Пиняева, на 31-й получил первую жёлтую карточку, а в конце первого тайма вновь свалил Ивана Облякова и накопил на удаление.

Однако реализовать численное преимущество «армейцы» никак не могли. Да, больше атаковали. Да, часто угрожали воротам, но в завершающей стадии зияли проблемы. Чалов на 11-метровую отметку набежал после прострела Облякова, но ударил как-то слишком слабо. Лантратов намертво взял мяч. Затем похожий финт повторил Заболотный. После передачи Мендеса пальнул он из-под защитника, но опять Лантратов надёжен на линии.

Мог уберечь ЦСКА от нервной концовки Карраскаль, который через минуту после выхода на замену получил в своё распоряжение выход один на один. С угла вратарской площади пытался он прошить Лантратова насквозь, но Илья и тут отвёл угрозу. Так и не сумел ЦСКА забить второй мяч «Локомотиву», больше часа страдавшему в меньшинстве, и за три минуты до конца основного времени поплатился. Баринов на ближней штанге выиграл верх и продлил подачу от угла поля, а Изидор на дальнем углу завершил чётким ударом из убойной позиции – 1:1.

Такая расплата за расточительность. ЦСКА упустил победу в дерби, хотя «Локомотив» больше часа играл в меньшинстве.

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Локомотив Москва ЦСКА Москва
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