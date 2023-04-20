Ненахов: «ЦСКА — тяжёлый соперник»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 24-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Это тяжелый соперник. ЦСКА набрал хорошие кондиции, как и мы. И у нас, и у «армейцев» сейчас одна из лучших победных серий. Исходя из того, как складываются наши последние игры, это будет интересный матч», — приводит слова Ненахова пресс-служба «железнодорожников».

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров и сделал две результативные передачи.

Дерби ЦСКА – «Локомотив» состоится 23 апреля, начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.