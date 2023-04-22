Пономарёв: «Думаю, ЦСКА выдержит натиск «Локомотива»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Локомотив».

По мнению ветерана, предстоящая встреча получится для «армейцев» непростой, так как «Локомотив» в последних матчах выглядит неплохо. При этом Пономарёв подчеркнул, что ЦСКА сейчас тоже находится в хорошей форме и способен сдержать натиск соперника.

«Настрой будет соответствующий, ребята сами настроятся, и тренер ещё подскажет. «Локомотив» тоже неплохо выглядит. Хотя, последняя встреча показала, что есть у них есть слабые места. Я думаю, наши выдержат натиск «Локомотива», — приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится завтра, 23 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.