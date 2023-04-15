Пономарёв — о Дивееве: Зарубежный клуб? Его предел – стартовый состав ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе защитника «красно-синих» Игоря Дивеева в зарубежный клуб.

«Он не сможет проявить себя в зарубежном клубе. Его предел – стартовый состав ЦСКА. Я бы не советовал ему переходить в иностранную команду, он там может закончиться как футболист. Дивееву нужно всю карьеру провести в ЦСКА», — заявил Пономарёв «РБ Спорту».

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.