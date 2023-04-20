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Даниэль Карвальо: «Газзаев всегда требовал от нас максимум»

20 Апреля 2023 • 23:52 Комментировать
ЦСКА Москва
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Локомотив Москва
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23.04 19:30

Обладатель Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА в 2005 году, бывший полузащитник армейцев Даниэль Карвальо охарактеризовал бывшего наставника его команды Валерия Газзаева.

«Газзаев был нам как отец. Все, кто когда-то с ним работал, называют его футбольным отцом. Как отец, он всегда требует от детей максимум», - вспоминает бразилец для Sport24, добавив, что тренер всегда вызывал у него уважение и восхищение.

Газзаев, напомним, возглавлял ЦСКА с 2001 по 2008 год с небольшим перерывом. Последним клубом, который известный специалист тренировал, была владикавказская «Алания». Покинул «Аланию» Газзаев десять лет назад – в 2013 году.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев Даниэль Карвальо
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