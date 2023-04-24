Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голкипер «Локомотива» Лантратов высказался о ничьей с ЦСКА

24 Апреля 2023 • 10:13 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов высказался о ничьей в матче 24-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА.

Вратарь отметил, что партнёры дали ему шанс проявить себя, и он старался получить удовольствие, ведь это дерби.

«Локо» всегда ставит перед собой максимальные задачи, но сначала надо в этом сезоне оказаться как можно выше, а потом будем думать о следующем», - приводит слова Лантратова «Чемпионат».

Напомним, что поединок завершился вничью со счётом 1:1.

В следующем туре «железнодорожники» примут на своём поле «Химки». Поединок состоится в воскресенье, 30 апреля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Илья Лантратов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.04.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Краснодар Краснодар
1.82 4.00 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Апреля
12:12 · Россия. Премьер-лига
Мирзов заявил, что хотел бы однажды вернуться в «Спартак»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «В игре с «Краснодаром» «Спартаку» нужна только победа»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Сейчас мы больше смотрим на то, сколько ещё судьи будут устраивать праздники с назначением пенальти
11:43 · Россия. Премьер-лига
Гасилин рассказал, у кого в «Зените» была самая крутая машина
11:39 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Локомотива» Лантратов высказался по поводу возможного возвращения пива на стадионы
11:35 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «В матче «Спартак» — «Краснодар» фаворита нет»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Колыванов – о гонке в РПЛ: «Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» уступил первое место»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Нагорных: «Мы всегда ощущаем поддержку со стороны Сёмина»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Краснодара» Сафонов поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
11:14 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о будущем Дзюбы
11:08 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «В матче с «Краснодаром» «Спартак» будет стараться реабилитироваться за вылет из Кубка»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Гасилин: «Луческу — главный шарлатан, работавший в «Зените»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Интернасьоналя» сообщил, что, возможно, Фернандес ушёл из-за проигранной конкуренции
10:39 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Локомотива» Игнатьев – о ничьей против ЦСКА: «Наши ребята — большие молодцы»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Гасилин: «Виллаш-Боаш сказал, что я не футболист, меня были готовы отдать в «Шальке»
Все новости
Рекомендуем