Голкипер «Локомотива» Лантратов высказался о ничьей с ЦСКА

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов высказался о ничьей в матче 24-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА.

Вратарь отметил, что партнёры дали ему шанс проявить себя, и он старался получить удовольствие, ведь это дерби.

«Локо» всегда ставит перед собой максимальные задачи, но сначала надо в этом сезоне оказаться как можно выше, а потом будем думать о следующем», - приводит слова Лантратова «Чемпионат».

Напомним, что поединок завершился вничью со счётом 1:1.

В следующем туре «железнодорожники» примут на своём поле «Химки». Поединок состоится в воскресенье, 30 апреля. Начало – в 19:00 по московскому времени.