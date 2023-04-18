Широков: «Для Дзюбы важны эмоции, в «Локомотиве» они у него есть»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Напомним, что текущий сезон 34-летний Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», однако покинул команду, проведя в её составе всего пять встреч. В феврале нынешнего года футболист присоединился к «Локомотиву». В составе «железнодорожников» нападающий успел провести восемь матчей, забить шесть голов и отдать четыре результативные передачи.

«Для Артёма важны эмоции. В стане «железнодорожников» они у него есть. К тому же Дзюба самостоятельно готовился и потом провёл две недели с командой. Для меня не является чем-то из ряда вон выходящим его нынешняя форма и результативность», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт 23 апреля против ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. На данный момент «железнодорожники» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.