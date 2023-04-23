В центральном матче 24-го тура Премьер-лиги ЦСКА противостоял «Локомотиву». Гости сразу пробили в штангу, когда Сергею Пиняеву все же помешали прицельно пробить. В ответ «армейцы» начали пристреливаться и разыграли до верного мяч в штрафной, заключительный удар метров с 10 нанес Антон Заболотный. Травма Пиняева и удаление Марио Митая вынудили команду Михаила Галактионова играть от обороны и искать редкие шансы впереди. В самой концовке один из таких моментов стал голевым. После подачи углового мяч был сброшен во вратарскую, и Вильсон Изидор вколотил его в сетку - 1:1.

Как это было смотрите в видеоролике.