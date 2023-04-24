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Гаджиев: Ничья «Локомотива» с ЦСКА – это плата «железнодорожникам» за мужество эксклюзив

24 Апреля 2023 • 12:14 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Локомотив Москва
окончен

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей ЦСКА с «Локомотивом» (1:1).

- Про «Локомотив» сейчас говорят, «отскочили». Применимо это слово, или ничья с ЦСКА – следствие мужества и веры в себя?

- И то определение, и то подходящее. Это плата за мужество. «Локомотив» не сдался. У него и складывается именно потому, что он играет до конца. «Железнодорожники» ведь и с «Краснодаром» вырвали победу, сражаясь до конца, хотя проигрывали 0:2. Что касается «армейцев», они играли хорошо, особенно в первом тайме. Здорово комбинировали, играли в пас, забили, могли еще, но не использовали свои шансы.

- Как оценить ошибку Дивеева, который стал виновником гола в ворота ЦСКА?

- Не знаю, с чем связана это грубая ошибка. До этого он вроде бы получил травму. Может, с этим связано. Такие ляпы невозможно объяснить.

- Невнимательность?

- Это да. Футболисты любят говорить, что они теряют концентрацию. Но в конце матча они не имеют право это делать. Требования футбола жесткие, и это правильно. Играть надо с первой минуты и до последней, независимо от счета.

- Сейчас многие ругают Владимира Федотова за то, что он в конце матча заменил Заболотного и Чалова, и это была ошибка.

- Я бы не сказал, что «железнодорожники» сразу после этого переломили игру. Причина не в этом. Вышел Кирилл Глебов. Многие тренеры сейчас доверяют молодежи, но ребята все равно будут делать ляпы. Я думаю, больше повлияло то, что футболисты подумали, что результат уже сделан. Отсюда и роковая ошибка.

- Обычно замены направлены на усиление команды, а у ЦСКА получилось наоборот. Это вызвало критику.

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- Когда ребята вышли, все складывалось нормально. Глебов неплохо играл на правом фланге. Не всегда, правда, успевал в оборону, но атаку хорошо поддерживал.

- Пиняев получил повреждение, и показалось, что после его ухода игра в нападении стала слабее. Клуб так сильно от него зависит?

- Это очень острый, нестандартный и быстрый футболист. В целом ряде матчей он повлиял на результат. Нельзя сказать, что клуб так от него зависит, но он не случайно стал футболистом стартового состава.

- Дзюба сыграл не так ярко, как от него ожидают. Он вас не разочаровал в матче с ЦСКА?

- Не могу так сказать. Хотелось чуть побольше активности от него. Но играть против трех центральных защитников не так просто. Да, это был не самый лучший матч Артёма. Не хватило подвижности, динамики, агрессии. Но в целом он приковывал к себе внимание игроков обороны соперника.

- Видите ЦСКА в тройке по итогам сезона?

- Там незначительная разница. Сейчас «Спартак» буксует. «Ростов» - молодец. Хорошо готов. Держит высокий темп на протяжении всей игры. ЦСКА в хорошем состоянии. Конечно, это потеря очков для них. Они реально могут выиграть третье место.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Гаджи Гаджиев
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