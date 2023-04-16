Газзаев назвал команды, которые поборются за медали в РПЛ

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о борьбе «армейцев» за медали в РПЛ.

«Если ЦСКА не попадет в тройку призеров, то это будет неудачный результат по итогам чемпионата. Думаю, ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» будут бороться за призовую тройку», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

При этом специалист не исключил, что «Динамо» и «Ахмат» тоже могут вклиниться в борьбу за медали.

На данный момент лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги является «Зенит» (54 очка), на второй строчке идет «Ростов» (45), а на третьей — «Спартак» (45). Следом расположились ЦСКА (44) и «Динамо» (39).