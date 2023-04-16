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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев назвал команды, которые поборются за медали в РПЛ

16 Апреля 2023 • 15:10 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
23.04 19:30

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о борьбе «армейцев» за медали в РПЛ.

«Если ЦСКА не попадет в тройку призеров, то это будет неудачный результат по итогам чемпионата. Думаю, ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» будут бороться за призовую тройку», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

При этом специалист не исключил, что «Динамо» и «Ахмат» тоже могут вклиниться в борьбу за медали.

На данный момент лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги  является «Зенит» (54 очка), на второй строчке идет «Ростов» (45), а на третьей — «Спартак» (45). Следом расположились ЦСКА (44) и «Динамо» (39).

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Евро-Футбол.Ру,
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