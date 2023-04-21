Камано назвал секрет успеха «Локомотива»

Форвард московского «Локомотива» Франсуа Камано назвал секрет успеха его команды. Напомним, что в пяти из шести матчей чемпионата России в 2023 году подопечным Михаила Галактионова удалось победить. Проиграна была лишь одна встреча – против питерского «Зенита», лидера Премьер-лиги.

«Никакой магии тут нет, только упорная работа. Мы качественно провели предсезонные сборы и хорошо подготовились», - рассказал Камано пресс-службе «Локомотива».

В грядущем, 24-м туре чемпионата России «Локомотиву» предстоит сыграть в дерби с московским ЦСКА – армейцы также неплохо себя проявляют в чемпионате России и с момента его возобновления, как и «Локо», победили в пяти матчах из шести.

«Локомотив» принял решение по будущему Камано