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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин оставил прогноз на матч ЦСКА и «Локомотива»

21 Апреля 2023 • 19:46 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
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23.04 19:30

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оставил прогноз на матч 24-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом».

«ЦСКА играет дома и борется за второе место, поэтому они являются небольшими фаворитами этой встречи. Им очки очень нужны для борьбы за вторую строчку, а вот «Локо» будет играть без давления и в своё удовольствие», — заявил экс-форвард «железнодорожников», чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По его мнению, подопечные Михаила Галактионова решили проблемы после возобновления сезона, отметив, что «Локомотив» способен дать бой сопернику. Булыкин считает, что «армейцам» нужно играть на всех мощностях с самого начала поединка.

Напомним, что ЦСКА примет «Локомотив» в воскресенье, 23 апреля. «Армейцы» находятся на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата, в то время как «Локомотив» идёт на 10-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Дмитрий Булыкин
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