Федотов: «Мы отдаем должное сопернику, они тоже сражались до конца»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (1:1) попытался найти причины потери очков.

- Играли сегодня здорово, сегодня вам не повезло, но, например, с «Крыльями» наоборот повезло.

- Здесь на флеш-интервью сказали такую вещь. Мы отдаем должное сопернику, они тоже сражались до конца и верили в свой успех. А мы, не реализовав свои моменты… футбол дает свои моментики, полумоменты, все равно он даст, потому что они тоже не прогнулись и из последних сил сражались, бежали в атаку, где-то рисковали. Мы этим пользовались, но не забили.

- Можете подтвердить, что сегодня команде не хватили только одного - класса или исполнительского мастерства?

- Здесь, наверное, не вложили, не сыграли на партнера. Хорошее желание забить самому, нужно тогда забивать. Но если ты это не сделал и не наградил партнера, который находился там в более выгодной ситуации, наверное, и здесь тоже есть какой-то подвох, но не хочу на этом заострять внимание.