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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «Рассчитываю, что ЦСКА победит «Локомотив»

21 Апреля 2023 • 10:55 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
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23.04 19:30

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Локомотивом».

По мнению Гришина, шансы соперников в этой игре равны. Эксперт подчеркнул, что результат матча будет зависеть от подготовки команд и от того, как проявят себя их лидеры.

«Думаю, что будет результативный матч. И «Локомотив» в последнее время много забивает, и ЦСКА без гола с поля не уходит. Мне лучше фееричная ничья, чем нули на табло. Но я рассчитываю, что ЦСКА победит со счётом 2:1», — цитирует Гришина Metaratings.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится в воскресенье, 23 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Александр Гришин
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ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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