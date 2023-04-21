Гришин: «Рассчитываю, что ЦСКА победит «Локомотив»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Локомотивом».

По мнению Гришина, шансы соперников в этой игре равны. Эксперт подчеркнул, что результат матча будет зависеть от подготовки команд и от того, как проявят себя их лидеры.

«Думаю, что будет результативный матч. И «Локомотив» в последнее время много забивает, и ЦСКА без гола с поля не уходит. Мне лучше фееричная ничья, чем нули на табло. Но я рассчитываю, что ЦСКА победит со счётом 2:1», — цитирует Гришина Metaratings.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится в воскресенье, 23 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.