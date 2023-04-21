Антон Заболотный: «Локомотив» находится не на своём месте»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный порассуждал о будущем сопернике армейцев в Премьер-лиге – столичном «Локомотиве». Очная встреча между командами, которые в последние месяцы набрали отличный ход, состоится в грядущее воскресенье – 23 апреля в Москве на «ВЭБ Арене».

«Они сполна реабилитировались за осенний провал. Команда очевидно стала крепче, рисунок игры у них есть. Они точно занимают не своё место в турнирной таблице», - делится форвард с пресс-службой ЦСКА.

«Красно-синие» идут в РПЛ на четвёртой строчке, у команды 44 набранных очка. «Локомотив» существенно ниже – на 10-м месте, однако в пяти из шести последних игр РПЛ «красно-зелёным» удалось одержать победу.

Заболотный: «С самого детства мечтал стать капитаном родного клуба»