Булыкин оставил прогноз на матч ЦСКА и «Локомотива»

Бывший футболист столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин оставил прогноз на матч «железнодорожников» против ЦСКА.

«Небольшой фаворит этой встречи — ЦСКА. Они борются за второе место и выдали очень хорошую серию в последних играх. Поэтому у них мотивация намного выше», — заявил экс-нападающий сборной России, чьи слова приводит издание Sport24. По мнению эксперта, плюсом для «Локомотива» станет отсутствие психологического давления, предположив большую результативность предстоящего матча.

Напомним, что ЦСКА и «Локомотив» встретятся завтра, 23 апреля. Стартовый свисток матча 24-го тура Премьер-лиги назначен на 19:30 по московскому времени.