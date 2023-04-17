Кузнецов рассказал, почему Карраскаль перестал играть в основе

Бывший игрок московского ЦСКА, а ныне главный тренер медийного футбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов считает, что хавбек армейцев Хорхе Карраскаль сильно снизил к себе требования – поэтому и перестал выходить у Владимира Федотова в основном составе.

«Карраскаль, на мой взгляд, сильно снизил требования к себе, планку опустил. Он в команде – легионер, поэтому должен являться примером для всех остальных», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что во всех последних шести матчах в рамках РПЛ Карраскаль проводит на поле менее половины игрового времени. Всего на счету колумбийца в этом сезоне шесть голов и шесть ассистов за свой клуб во всех турнирах.