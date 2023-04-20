Булыкин высказался о возможном продлении контракта Баринова с «Локомотивом»

Бывший футболист «Локомотива» Георгий Ярцев высказался о перспективах капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова.

«Всё от Баринова зависит, но то, что он может остаться в «Локомотиве» — это хорошая новость. Он один из лидеров «Локомотива». Даже те ребята, которые в обойме, пригодятся клубу, просто надо знать, что они хотят», — заявил экс-футболист российской национальной команды в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению эксперта, Баринов сможет уехать только в Турцию, отметив, что такая перспектива могла повлиять на решение хавбека остаться в Москве.

Напомним, что в нынешнем сезоне Дмитрий Баринов провёл 28 матчей в футболке «железнодорожников», забив два мяча при одном ассисте. Ранее появилась информация о возможном продлении контракта полузащитника ещё на три года.