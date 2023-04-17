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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Давидс: «Я открыт для возвращения в Россию»

17 Апреля 2023 • 13:23 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
23.04 19:30

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс заявил о готовности вернуться в Россию.

По словам южноафриканского специалиста, он уже успел пообщаться с некоторыми клубами РПЛ на предмет возможного сотрудничества, однако официальных предложений ему пока не поступало.

«Открыт для возвращения в Россию, если появится такая возможность, но сейчас я возглавляю клуб южноафриканской Премьер-лиги «Марицбург Юнайтед», — цитирует Давидса «РБ Спорт».

Напомним, Давидс входил в тренерский штаб экс-наставника «Локомотива» Йозефа Циннбауэра, покинувшего клуб осенью прошлого года. Сейчас «железнодорожников» возглавляет Михаил Галактионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Фадлу Давидс
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