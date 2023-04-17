Давидс: «Я открыт для возвращения в Россию»

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс заявил о готовности вернуться в Россию.

По словам южноафриканского специалиста, он уже успел пообщаться с некоторыми клубами РПЛ на предмет возможного сотрудничества, однако официальных предложений ему пока не поступало.

«Открыт для возвращения в Россию, если появится такая возможность, но сейчас я возглавляю клуб южноафриканской Премьер-лиги «Марицбург Юнайтед», — цитирует Давидса «РБ Спорт».

Напомним, Давидс входил в тренерский штаб экс-наставника «Локомотива» Йозефа Циннбауэра, покинувшего клуб осенью прошлого года. Сейчас «железнодорожников» возглавляет Михаил Галактионов.