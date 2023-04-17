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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба: «За «Спартак» болеет больше людей, чем за «Зенит»

17 Апреля 2023 • 10:45 Комментировать
ЦСКА Москва
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Локомотив Москва
23.04 19:30

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился мнением о том, какой клуб в России является самым популярным.

Напомним, что ранее Дзюба выступал за «Спартак» и «Зенит». По мнению 34-летнего футболиста, за «красно-белых» болеет больше людей, чем за команду из Санкт-Петербурга.

«Зенит» очень сильно сейчас набирает ход, но если взять глобально, по болельщикам, то, конечно, за «Спартак» больше людей болеет. Но и у «Зенита» их много - это, действительно, движущая сила», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

После 23 туров текущего розыгрыша РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий третий «Спартак» на 10 очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Артём Дзюба
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