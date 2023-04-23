Дзюба – в основе «Локомотива» на дерби с ЦСКА

В главном матче 24-го тура Российской премьер-лиги будут играть ЦСКА и «Локомотив». Рулевой «железнодорожников» Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Баринов, Щетинин, Глушенков, Пиняев, Дзюба, Камано.

Дерби между ЦСКА и «Локомотивом» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате на портале LiveResult.

Отметим, что «Локомотив» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Галактионова выиграла пять из шести матчей чемпионата этой весной.