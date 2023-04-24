Форвард «Локомотива» Игнатьев – о ничьей против ЦСКА: «Наши ребята — большие молодцы»

Форвард московского «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о ничейном результате в матче 24-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА.

Нападающий отметил, что матч получил очень тяжелым, а соперник вальяжно подходил к своим моментам – за это и поплатился.

«Наши ребята — большие молодцы, боролись до самого конца! Уверен, что ничью можно назвать закономерным результатом в дерби», - приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

Напомним, что поединок завершился вничью со счётом 1:1, «Локомотив» отыгрался на 87-й минуте благодаря голу вышедшего на замену Вильсона Изидора.

«Железнодорожники» занимают десятое место в турнирной таблице.