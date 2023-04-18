Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «За второе и третье место в РПЛ будет упорная борьба»

18 Апреля 2023 • 09:32 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
23.04 19:30

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков предположил, какие команды смогут занять призовые места по итогам текущего розыгрыша РПЛ.

Напомним, что на данный момент турнирную таблицу возглавляет «Зенит», следом идут «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Отставание четвёртых «армейцев» от вторых ростовчан составляет лишь два очка. До конца турнира командам осталось провести по семь матчей.

По мнению Широкова, предсказать тройку призёров сложно, поскольку все команды сейчас играют неровно и борьба за медали ожидается очень упорной.

«ЦСКА в нескольких матчах подряд выиграл, но может и в следующих встречах оступиться. «Динамо» сейчас непонятно в каком состоянии. «Спартак» начал неплохо, обыграл «Локомотив» в Кубке России, но «железнодорожники» в чемпионате продолжают побеждать, а «красно-белых» лихорадит», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Динамо Москва Роман Широков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
10:25 · Россия. Премьер-лига
Генич считает ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место РПЛ
10:14 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Оренбурга» Личка: «Многим людям приходится вставать в пять-шесть утра, чтобы заработать меньше, чем мы»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Андре: «Хорошо себя чувствую в России и «Торпедо»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Зенит» на порядок сильнее конкурентов»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Пари НН» Янсане: «На сто процентов убеждён, что мы останемся в РПЛ»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Широков: «За второе и третье место в РПЛ будет упорная борьба»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Мор — о словах Карпина в адрес Талалаева: «Я бы не назвал это конфликтом»
08:42 · Россия. Премьер-лига
Шалимов отметил игру Дзюбы против «Оренбурга»
17 Апреля
22:47 · Кубок России
Кечинов: «Сейчас для «Спартака» каждый матч тяжёлый»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Ещё до начала сезона знал, кто будет чемпионом России»
22:27 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» продлит контракт с Садулаевым эксклюзив
22:21 · Россия. Премьер-лига
Радченко назвал прошлогоднюю проблему «Зенита»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Орещук уверен, что Шиманьски не вернётся в Россию
22:02 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Обещали, что четвёртый пенальти «Торпедо» будет мой»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Игорь Федотов: «Шафееву 30 лет, а выглядит он на совершенно другой возраст»
Все новости
Рекомендуем