Широков: «За второе и третье место в РПЛ будет упорная борьба»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков предположил, какие команды смогут занять призовые места по итогам текущего розыгрыша РПЛ.

Напомним, что на данный момент турнирную таблицу возглавляет «Зенит», следом идут «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Отставание четвёртых «армейцев» от вторых ростовчан составляет лишь два очка. До конца турнира командам осталось провести по семь матчей.

По мнению Широкова, предсказать тройку призёров сложно, поскольку все команды сейчас играют неровно и борьба за медали ожидается очень упорной.

«ЦСКА в нескольких матчах подряд выиграл, но может и в следующих встречах оступиться. «Динамо» сейчас непонятно в каком состоянии. «Спартак» начал неплохо, обыграл «Локомотив» в Кубке России, но «железнодорожники» в чемпионате продолжают побеждать, а «красно-белых» лихорадит», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».