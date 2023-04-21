Кузнецов — о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА: «Мне всё равно»

Бывший футболист столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в составе «армейцев».

«Если Фернандес будет принят здесь — пожалуйста, пусть играет. Лично мне всё равно», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату». По его мнению, задавать вопрос относительно возможного перехода Марио нужно задавать руководству ЦСКА, напомнив о более раннем заявлении Фернандеса об отсутствии желания выступать где-либо кроме «армейцев» и дальнейшей игре за местный «Интернасьонал».

Марио Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022 год, выиграв три золотых медали чемпионата России.