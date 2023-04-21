Мовсисян: «Клубы МЛС спрашивали про Дзюбу, но он был одним из лучших нападающих в мире и хотел в Европу»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о том, что после чемпионата мира в 2018 году известный российский нападающий Артём Дзюба мог перейти в один из клубов МЛС.

«Клубы МЛС спрашивали про него, но Артём был одним из лучших нападающих в мире. Поэтому он даже не слушал эти предложения — только в Европу хотел», — цитирует Мовсисяна «Матч ТВ».

Напомним, что на чемпионате мира 2018 года, который проходил в России, Дзюба провёл пять матчей, забив в них три гола и отдав две результативные передачи.

Сейчас 34-летний нападающий выступает за «Локомотив». Свой ближайший матч «железнодорожники» проведут в воскресенье, 23 апреля, против ЦСКА. Начало — в 19:30 по московскому времени.