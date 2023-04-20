Божович: «Ожидал, что Дзюба поможет «Локомотиву»

Экс-наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о форварде московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Ожидал, что Дзюба может помочь «Локомотиву». Это уже четвертый раз, когда он возвращается. Ему нужно показывать и доказывать. Он такой парень — Дзюбе нужны враги. Когда врагов достаточно, он чувствует себя хорошо и хочет показывать всё, на что способен», — приводит слова Божовича «Чемпионат».

Напомним, 34-летний нападающий вернулся в Российскую премьер-лигу минувшей зимой, подписав краткосрочное соглашение с «Локомотивом». На счету Дзюбы уже шесть голов и четыре ассиста в шести матчах текущего сезона РПЛ.