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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович: «Ожидал, что Дзюба поможет «Локомотиву»

20 Апреля 2023 • 17:36 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
23.04 19:30

Экс-наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о форварде московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Ожидал, что Дзюба может помочь «Локомотиву». Это уже четвертый раз, когда он возвращается. Ему нужно показывать и доказывать. Он такой парень — Дзюбе нужны враги. Когда врагов достаточно, он чувствует себя хорошо и хочет показывать всё, на что способен», — приводит слова Божовича «Чемпионат».

Напомним, 34-летний нападающий вернулся в Российскую премьер-лигу минувшей зимой, подписав краткосрочное соглашение с «Локомотивом». На счету Дзюбы уже шесть голов и четыре ассиста в шести матчах текущего сезона РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Миодраг Божович Артём Дзюба
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