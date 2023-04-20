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Баранник: «У нас нет даже форточки в Европу» эксклюзив

20 Апреля 2023 • 21:40 Комментировать
ЦСКА Москва
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Локомотив Москва
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23.04 19:30

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Баранник в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил информацию о том, что полузащитник «красно-зелёных» Дмитрий Баринов в ближайшее время продлит контракт с московским клубом.

- На сегодняшний день Баринову целесообразно оставаться в «Локомотиве»?

- Я думаю, да. Какие у него сейчас альтернативы? Если он подпишет новое соглашение, то останется в месте, где его ценят. Тем более, сейчас команда набирает ход. Куда он ещё может пойти? В «Зенит»? А смысл?

- А почему нет? В Санкт-Петербурге ему практически гарантированы трофеи.

- В этом сезоне «Локомотив» не будет претендовать на что-то серьёзное, а в будущем вполне может. Команда набирает ход. Судя по всему, в следующем году клуб будет бороться за самые высокие места в чемпионате. Здесь Баринов вырос и показал свои лидерские качества. Продление выглядит вполне логичным шагом. У нас нет даже форточки в Европу.

- Точно есть окно в Турцию, а точнее в «Бешикташ».         

- В Турции своя специфика. Не знаю, что там с финансами, но по уровню чемпионата это точно не шаг вперёд.

- «Бешикташ» выступает в еврокубках.

- Европейцам там тяжело адаптироваться и найти себя, а болельщики более требовательны. Там можно столкнуться с прессом. На сегодняшний день Баринову лучше остаться в «Локомотиве».

- Сам клуб способен кем-то заменить Баринова в скором времени?

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- Думаю, если сейчас «Локомотив» продлит контракт с Бариновым, то у клуба будет ещё пару лет, чтобы найти Дмитрию достойную замену. В команде есть хороший подрастающий резерв.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баранник Дмитрий Баринов
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