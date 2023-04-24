Нагорных: «Мы очень рады, что забил Изидор, у которого был непростой период»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об игре нападающего «железнодорожников» Вильсона Изидора в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Напомним, что француз забил единственный мяч своей команды в этой встрече, сравняв счёт на 87-й минуте игры. По мнению Нагорных, «Локомотив» заслужил ничью.

«Я очень рад, что Вильсон вышел на поле в игре с ЦСКА. Его выход оказался решающим. Вся команда билась до конца. Мы очень рады, что этот гол забил Вильсон Изидор, у которого был непростой период за последнее время», — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Нагарных отметил, что Изидор был разочарован сорвавшимся переходом в «Лион» минувшей зимой.

В текущем сезоне 22-летний нападающий провёл за «Локомотив» 18 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Цвета московского клуба француз защищает с января прошлого года.