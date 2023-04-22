Прудников: «Шансы ЦСКА выше, чем у «Локомотива»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Локомотив».

По мнению эксперта, «армейцы» являются фаворитами предстоящего московского дерби.

«Думаю, шансы ЦСКА здесь несколько выше, чем у «Локомотива». Почему? Моё мнение, у них сейчас более сбалансированная команда», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится завтра, 23 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, опережая 10-х «железнодорожников» на 16 очков.