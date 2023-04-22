Агент рассказал о состоянии Изидора

Во второй части сезона нападающий Вильсон Изидор не играл за «Локомотив» из-за повреждения. Зимой, как известно, футболист мог оказаться в «Лионе», но провалил медицинское обследование.

Агент Эммануэль Лакруа, который работает с Изидором, рассказал о состоянии 22-летнего нападающего.

«Вильсон чувствует себя лучше, но не настолько, чтобы играть 90 минут. Он ещё в процессе восстановления», - сказал Лакруа, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в прошлом матче чемпионата России против «Оренбурга» Изидор провёл 90 минут в запасе. Ближайшую игру «Локомотив» проведёт 23 апреля – против ЦСКА.