Кафанов оценил игру Лантратова за «Локомотив»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру Ильи Лантратова за столичный «Локомотив».

«С Ильей был разговор — очень важно в новой команде сыграть первые матчи без ошибок. Тем более в той, которая классом выше. Тем самым заслужить себе право играть дальше — а потом все пойдёт. Слава богу, так и получилось. Лантратов — хороший вратарь», — заявил специалист, чьи слова приводит«Спорт-Экспресс».

По мнению эксперета, голкиперу удалось адаптироваться в составе «железнодорожников» из-за схожести турнирной ситуации «Локомотива» и «Химок», откуда Илья и пришёл. Также Кафанов предположил, что подопечные Михаила Галактионова будут бороться за медали уже в следующем сезоне.

Напомним, что Илья Лантратов присоединился к «Локомотиву» зимой нынешнего года, проведя в воротах московского коллектива девять матчей.