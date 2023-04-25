Радимов — о Митае: «Так выходить на замену непростительно»

Российский тренер Владислав Радимов высказался об игре защитника «Локомотива» Марио Митая в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Напомним, 19-летний албанец вышел на замену, а спустя несколько минут получил две желтые карточки и был удален.

«Так выходить на замену непростительно. Выйти, чтобы через 20 минут подвести команду и оставить ее в меньшинстве — катастрофа», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Митай принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

После 24 туров «Локомотив» занимает десятое место в чемпионате России, набрав 29 очков.