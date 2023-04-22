Наумов: У ЦСКА есть шансы на серебро в РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы ЦСКА попасть в призовую тройку по итогам сезона в РПЛ.

«Кроме «Зенита», сейчас все играют нестабильно. И у «Ростова», и у ЦСКА, и у «Спартака», и даже у «Динамо» шансы есть. Но впереди еще довольно много игр. У ЦСКА были провальные матчи, но шансы на серебро у них точно есть», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

После 23 туров «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков. На второй строчке располагается «Ростов», у которого 46 очков. Замыкает тройку «Спартак» (45). Далее идут ЦСКА (44) и «Динамо» (39).