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Кузьмичёв рассказал, как Захарян мог бесплатно перейти в «Локомотив»

17 Апреля 2023 • 16:39 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
23.04 19:30

Бывший глава академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв рассказал о том, как в стан «железнодорожников» мог перейти полузащитник «Динамо» Арсен Захарян на правах свободного агента в тот момент, когда у него заканчивался контракт с «бело-голубыми».

По словам Кузьмичёва, в руководстве «Локомотива» отказались от этой сделки, так как их не устроила сумма компенсации за столь молодого футболиста.

«По условиям самого Арсена вообще никаких вопросов не возникало. Раз трансфер был бесплатным, речь шла о компенсации. Подъёмные и агентские были довольно большие для игрока его возраста», — цитирует Кузьмичёва «Матч ТВ».

В текущем сезоне 19-летний Захарян провёл за «Динамо» 30 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Владимир Кузьмичёв Арсен Захарян
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