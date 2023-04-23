Галактионов: «Поставили задачу - побеждать в каждом матче, и сегодняшний матч - не исключение»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Вы единственный тренер, который здесь выигрывал в РПЛ, при этом вы с «Нижним» не проиграли ЦСКА, у вас победа и ничья. Можно сказать, что вы знаете про «армейский» футбол чуть больше, чем другие тренеры?

- Я думаю, что мы вообще об этом не задумывались, потому что сегодняшний матч - это дерби, это еще одна возможность показать то направление, в котором мы двигаемся, как мы работаем, и качество нашей игры. Мы от этого отталкиваемся, потому что поставили задачу - побеждать в каждом матче, и сегодняшний матч - не исключение.

- У ЦСКА достаточно много изменений, в том числе, возможно, решающих изменений в обороне. Вы как-то учитывали эти факторы, подбирая состав?

- Мы отталкиваемся от нашего уровня готовности, наших футболистов, которые были с определенными повреждениями в прошлых матчах, которые восстановились и сегодня готовы играть. Это самое главное. Конечно, мы проанализировали состав соперника, как команды в целом, так и отдельно футболистов по персоналиям. Но и, конечно, определенные акценты обозначили нашим игрокам.

- Понятно, что мы говорим об отсутствии Карпукаса. У вас устоялся состав, но при этом дисквалификация Карпукаса, появляется молодой Щетинин. Несколько комментариев по изменениям в центре поля, пожалуйста. Не вызывает ли у вас опасений эта позиция?

- Опасений не вызывает, потому что все игроки, которые находятся в команде, они конкурентны, они для этого и работают ежедневно для того, чтобы проявлять себя и свои качества. Его уровень готовности позволяет сегодня выйти с первых минут и доказывать свою состоятельность, это факт, поэтому мы приняли такое решение.

- Баринов, Глушенков, Пиняев, там были некоторые вопросы по состоянию здоровья. Сейчас всё в порядке, они в оптимальном состоянии?

- Да, безусловно, поэтому они все в стартовом составе и готовятся сегодня играть