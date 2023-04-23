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Тарханов: «Дзюба цеплялся за мячи, пытался создавать» эксклюзив

23 Апреля 2023 • 22:45 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Локомотив Москва
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Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче 24-го тура Российской премьер-лиги между «армейцами» и «Локомотивом» (1:1).

- Расслабленность ЦСКА привела к потере очков?

- Очень хорошая игра. Открытый футбол, много атак. «Локомотив» неплохо выглядел до удаления, но оно оставило отпечаток на игре. В обороне образовалось много прорех. Федотов после какого-то матча жаловался, что у команды не очень хорошая реализация – сегодня она снова подвела. Было много неплохих выходов, но что-то не ладилось. Из десяти ударов в створ половину точно можно было забить.

- Заболотный свой момент реализовал, а Чалов – нет. Выступление Фёдора вам понравилось?

- В какой-то момент он промазал с одиннадцатиметровой отметки – плохо пробил. Такие моменты, конечно, надо забивать. Вообще атака ЦСКА могла неоднократно закатывать мяч в ворота.

- А что случилось с нападением «Локомотива»? Пиняев ушёл с поля, и все атаки испарились.

- Во-первых, команда играла в меньшинстве. Во-вторых, до удаления несколько моментов было. У Глушенкова были выходы, но что-то шло не туда.

- А Артём Дзюба, на ваш взгляд, растворился среди защитников?

- Нападающий – человек зависимый. Команда играла вдесятером, полузащита была нацелена на оборону. Артём цеплялся за мячи, пытался создавать. Если мячи не доходят до нападающего, то к нему не может быть вопросов.

- Теперь места со второго по четвёртое между собой точно разыграют «Ростов», «Спартак» и ЦСКА? Никто не в силах помешает этой тройке?

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- Теперь только они. «Динамо» точно не поборется, а «Ахмат» вполне устроит пятая строчка. Тяжело конкурировать с этими клубами.


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Локомотив Москва ЦСКА Москва Александр Тарханов
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