Фернандес покинул «Интернасьонал» из-за желания немедленно вернуться в Россию

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, выступавший на правах аренды за «Интернасьонал», решил покинуть бразильский клуб из-за своего желания немедленно вернуться в Россию. Об этом сообщает Gremiston.

Напомним, сегодня, 21 апреля, «Интернасьонал» объявил об уходе 32-летнего футболиста по личным причинам. В футболке бразильского клуба Фернандес успел провести в общей сложности пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

За ЦСКА защитник выступает с 2012 года. В составе «армейцев» бразилец с российским паспортом успел три раза выиграть чемпионат России и стать обладателем Кубка страны.