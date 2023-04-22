Булыкин: «Дзюбе важно забить в матче с ЦСКА»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и ЦСКА.

По мнению эксперта, нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе будет важно забить в ворота «армейцев». Команда же постарается доказать, что она не по праву сейчас находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата России.

«Могут с хорошим желанием сыграть против топ‑клуба, показать, что они не по праву находятся в нижней части таблицы. Дзюбе важно показать себя и забить в матче с ЦСКА», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Булыкин также подчеркнул, что домашняя арена должна предоставить «армейцам» небольшое преимущество, однако «железнодорожники» набрали в последних матчах хороший ход, поэтому победителя сейчас предсказать трудно.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится завтра, 23 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени.